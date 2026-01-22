Украйна, САЩ и Русия ще преговарят на тристранна среща в ОАЕ в петък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делегации от САЩ, Украйна и Русия ще проведат преговори в Обединените арабски емирства в петък, обяви Володимир Зеленски.

Президентът на Украйна Зеленски заяви, че „Европа обича да обсъжда бъдещето, но избягва да предприема действия днес", призовавайки континента да „се защити", пише Би Би Си.

На въпроса как хората от Световния икономически форум в Давос могат да помогнат на Украйна, Зеленски отговаря: „Да защитим земята си е много скъпа задача".

Той призовава бизнеса да „инвестира сега", с увереността, че „мирът ще дойде".

„Работни места, пари, инвестиции – елате и ги предложете на Украйна", казва той.

Зеленски заяви, че американският екип ще замине за Москва днес. Той добави, че „са чакали срещата ни с Тръмп и сега ще заминат".

Той добави, че неговият екип ще се срещне с американския екип и че от утре ще проведат двудневна „тристранна среща" в Обединените арабски емирства.

Той заяви, че Русия трябва да е готова за компромиси. „Всички трябва да са готови, не само Украйна", каза той. „Това е по-добре, отколкото да няма никакъв диалог", добави той.

„Бог да благослови войната да спре – надявам се", каза той.

В изявление в Давос след едночасова среща с Доналд Тръмп, Зеленски заяви, че документите, целящи да сложат край на войната, „са почти готови".

По-рано Тръмп заяви, че споразумение за войната в Украйна „ще бъде постигнато много скоро", като се присъедини към други световни лидери за откриването на своя „Съвет за мир".