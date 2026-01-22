ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Кое е третото популярно лице в компан...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22143847 www.24chasa.bg

Френски военни превзеха руски петролен танкер от сенчестия флот

4516
Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА, Снимка: СНИМКА : Pixabay

Военнослужещи от френските военноморски сили са се качили тази сутрин на борда на "петролен танкер от Русия" в Средиземно море по подозрения, че плавателният съд е част от "сенчестия флот" на Русия, който финансира войната ѝ срещу Украйна, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

Танкерът "Гринч", на който са наложени международни санкции и който е подозиран, че плава под фалшив флаг, е бил прехванат "с помощта на няколко наши съюзници" в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за морското право, написа Макрон в социалната мрежа "Екс", като допълни, че "корабът е отклонен" и "в момента е започнало съдебно разследване.", съобщава БТА.

"Решени сме да се придържаме към международното право и да гарантираме прилагането на санкциите", посочи френският президент, който също сподели снимка на френски хеликоптер, летящ над кораба.

Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА,

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата