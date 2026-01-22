САЩ ще имат независим контрол над базите си в Гренландия (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашингтон бил готов да плати по $ 1 млн. на всеки жител на острова, за да се откаже от Дания

Предложената от Доналд Тръмп сделка за Гренландия не включва продажбата на острова на САЩ, съобщи британският “Дейли Телеграф”, позовавайки се на осведомени източници. Вместо това рамката, договорена в Давос, би позволила на американците да получат суверенен контрол над военни бази в части от Гренландия. Според предложението, подобно на споразумението на Обединеното кралство с Кипър, тези бази биха се считали за територия на САЩ.

Това ще позволи на Вашингтон да провежда военни операции, обучения, както и да насърчава местното развитие, включително добива на редкоземни метали.

В сряда късно вечерта Тръмп обяви, че продуктивна среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте е положила основите за бъдещо споразумение за Гренландия и целия Арктически регион. След разговорите американският лидер обяви, че

няма да налага тарифи на 8-те европейски държави,

които се противопоставиха на присъединяването на Гренландия към САЩ.

“Ню Йорк Таймс” съобщи, че споразумението на САЩ за Гренландия може да включва малки области от острова, като била обсъждана възможността Вашингтон да изгради военни бази там.

Axios твърди, че обсъжданото споразумение за Гренландия предполага датски суверенитет над острова. Предложението на Рюте към Тръмп би актуализирало Споразумението за отбрана на Гренландия от 1951 г. между САЩ и Дания, което позволява на Вашингтон да изгради военни бази на острова, ако НАТО сметне това за целесъобразно.

Предложената от генералния секретар на НАТО сделка включва също

разполагането на американската система “Златен купол”

в Гренландия, засилена активност на алианса в Арктическия регион и “допълнителна работа по отношение на суровините”. Друга клауза включва противодействие на “злонамереното външно влияние” от Русия и Китай в района.

“Дейли Мейл” пише, че Доналд Тръмп обмисля да даде на всеки жител на Гренландия по 1 милион долара, ако гласува за присъединяване към САЩ. По-рано Ройтерс съобщи, че във Вашингтон е била обсъждана идеята за еднократни плащания от 10 хил. до 100 хил. долара на човек от острова като стимул да се отделят от Дания.

