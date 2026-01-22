Златно-валутните резерви на Русия достигнаха исторически рекорд от 769,1 млрд. долара

Златно-валутните резерви на Русия, частично замразени от западните държави, достигнаха исторически рекорд от 769,1 млрд. долара, съобщи днес централната банка на страната. Основна заслуга за това има ръстът в цената на златото, което представлява около 43 на сто от резервите, допълни финансовата институция, цитирана от Ройтерс.

Русия започна постепенно да диверсифицира резервите си, които преди бяха третите по големина в света, от американския долар към евро, злато и китайския юан, още преди да превприеме пълномащабното военно нахлуване в Украйна.

След като западните държави замразиха около 300 млрд. долара от руските резерви, основно в ЕС и САЩ, останалата част се държи предимно в злато и юани, като централната банка продължава да отчита и замразените активи в своите доклади.

Резервите на Русия нараснаха с 2,2 на сто или с 16,6 млрд. долара спрямо миналата седмица в резултат на „преоценка на активите". Цената на златото вече се повиши с над 12 на сто от началото на годината, като на 21 януари достигна рекордните 4887,82 долара за тройунция.

Американската инвестиционна банка „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) повиши прогнозата си за цената на златото до края на годината с повече от 10 на сто - до 5400 долара за тройунция, като отбелязва диверсификацията на частния сектор и на централните банки в развиващите се пазари към златото.

През 2024 г. резервите на Русия нараснаха с една четвърт, също основно заради поскъпването на златото, като някои анализатори отбелязват, че тези печалби компенсират частично замразените от Запада руски активи, съобщава БТА.

Физическият обем на благородния метал в хранилищата на централната банка леко е намалял през 2025 г. - до 74,8 млн. тройунции, тъй като централната банка е продавала злато и валута от името на правителството за покриване на бюджетния дефицит на страната.