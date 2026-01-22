Ердоган: Турция ще е централен стълб в новия световен ред

Турция ще стане един от централните стълбове в новооформения световен ред, каза днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

„Както в Сирия, ние навлизаме в нова ера, в която ще пожънем плодовете на нашите жертви и усилия и на това, че сме били на правилната страна на историята и съвестта си", каза Ердоган пред седмото извънредно общо събрание на Турската конфедерация на предприемачите.

„Светът бавно се движи към това, което за което говорим. Валидността на нашите критики към глобалната политика, които отправяме от години, става очевидна днес", каза той.

„Вярвам, че и вие следите дискусиите в Давос. Тези, които безмилостно ни критикуват от години за това, че смело казваме истината, сега, виждате, използват същите думи като нас. Те говорят за глобални несправедливости и изкривявания на глобалната система", добави той.

Ердоган каза, че пътят и съдбата на Турция са светли и ще се отворят нови врати, ще се появят нови възможности и ще се появят възможности, надхвърлящи очакванията.

„На съвсем нов път сме, нашите епоси ще бъдат рецитирани наизуст, за нашите постижения ще се говори както от приятели, така и от врагове и в крайна сметка ще се появи една велика и могъща Турция", добави, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА.

„Въпреки че за някои може да е трудно да приемат, това е реалността – Турция произвежда, проектира, разработва и изнася свои собствени технологии за света", каза Ердоган.

Той каза, че инженерните чудеса на Турция в областта на отбранителната индустрия се търсят много. „(Производителите на) нашите самолети, хеликоптери, безпилотни летателни апарати и безпилотни бойни летателни апарати, военноморски платформи и много други буквално се борят да се справят с поръчките."

Ердоган призова предприемачите и бизнесмените „да не слушат икономистите, които чакат от години Турция да изпадне в криза, хаос, смут и икономически трудности, сякаш чакат Годо".

„Не вярваме на мрачните сценарии, които икономистите наемници предлагат като прогнози", добави той.