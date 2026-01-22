Тръмп към Путин след срещата със Зеленски: Спри войната!

Американският президент Доналд Тръмп каза, че посланието му към руския лидер Владимир Путин е, че войната в Украйна трябва да приключи. Това стана след днешните му преговори в Давос с украинския му колега Володимир Зеленски, които определи като "добри", предаде Ройтерс.

След срещата си с украинския лидер, която продължи около час, Тръмп каза, че двамата се провели "добри" разговори, но не даде повече подробности за тяхното съдържание. Вчера Тръмп каза, че сделката е "доста близо".

"Смятам, че срещата с президента Зеленски бе добра. Това е дълъг процес", каза Тръмп пред журналисти и добави, че американските пратеници се очаква по-късно днес да пристигнат в Москва. Попитан за посланието му към Путин, Тръмп заяви: "Войната трябва да спре".

Зеленски каза по-рано тази седмица, че ще пътува до Давос само ако подпише там споразумения с Тръмп за американските гаранции за сигурност и финансирането на следвоенното възстановяване на Украйна, но няма признаци след днешната им среща, че е постигнат пробив.

Двамата лидери се срещнаха няколко пъти лично, откакто Тръмп се върна в Белия дом миналата година и обърна из основи американската политика към Украйна, засилвайки дипломацията с Русия.

Зеленски, нагърбил се с решаването енергийната криза в родината си, след като руски удари оставиха големи части от украинската столица без електричество и отопление, планира да направи изявление след срещата си с Тръмп, каза говорителят на украинския лидер.

"Ако и двете страни искат да решат този въпрос, то той ще бъде решен", каза американският специален пратеник Стив Уиткоф в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. "Смятам, че сме постигнали голям напредък", добави той.

Уиткоф проведе през последните дни разговори с украински представители в Давос след уикенд на преговори във Флорида. Той се очаква да пристигне в Москва заедно със зетя на Тръмп - Джаред Къшнър по-късно днес за разговори с Путин за възможен план за спиране на войната в Украйна.