Десетки жалби срещу анулирането на президентските избори в Румъния бяха подадени едновременно

Десетки лица в Румъния са подали днес наказателни жалби срещу 60 настоящи и бивши официални представители и асоциации в Румъния, обвинявайки ги включително в престъпления срещу човечеството във връзка с анулираните президентски избори през 2024 г., съобщава телевизия Диджи 24. Всеки от жалбоподателите е поискал обезщетение в размер на 1 милион евро.

Акцията е организирана от Гражданско движение "Вълната на демокрацията", което твърди, че тя няма политически характер.

Около 20 лица са се намирали тази сутрин пред Главната прокуратура в Букурещ, за да подаде всеки от тях наказателна жалба срещу 60 настоящи и бивши официални представители или асоциации във връзка с анулирането на втория тур на президентските избори през 2024 г.

Хората са получили модел на наказателната жалба и са били посъветвани от организаторите на акцията да попълнят личните си данни и да подадат документа в Главната прокуратура днес между 10 и 12 часа, посочва телевизията.

"Акцията не е протест и няма политически характер, а е инициирана от (политически) необвързани граждани от страната и от диаспората. Целта на инициативата е юридическо изясняване на отговорността и възстановяване на доверието в демократичния процес чрез закона", се посочва в публикация на Гражданско движение "Вълната на демокрацията".

Кампанията е организирана онлайн, с помощта на създадена по-рано този месец Фейсбук страница и публична група в Уотсап, посочва телевизията.

Според Диджи 24 макар организаторите да твърдят, че акцията няма политически характер, има индикации, които водят към наскоро създадена партия от лица, които са заемали важни постове в държавата или са работили в Министерството на отбраната. Телевизията посочва, че става дума за Партия на националния интегритет (PIN), създадена през лятото на 2025 г.

Във внесените наказателни жалби се говори за "повсеместна и систематична атака срещу кандидата Калин Джорджеску, но и срещи 2,1-те милиона румънци, които са гласували за него". Всеки от жалбоподателите иска обезщетение от 1 милион евро за понесените морални и материални щети.

На 6 декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния анулира първия кръг на президентските избори, спечелен от крайнодесния независим кандидат Калин Джорджеску, след като разузнавателна информация разкри съмнения за намеса от страна на Русия – нещо, което Москва отрича.