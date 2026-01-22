Полският президент: Тръмп дава надежда въпросът за Гренландия да се реши чрез дипломацията

Доналд Тръмп дава надеждата за разрешаването на въпросите за Гренландия по пътя на дипломацията, заяви президентът на Полша Карол Навроцки в речта си на трибуната на Световния икономически форум в Давос, предаде Ройтерс.

"Вчерашните думи на президента Доналд Тръмп дават надеждата, че въпросите за Гренландия ще бъдат решени по пътя на дипломацията по време на преговори между министър-председателя на Дания, американския президент и, разбира се, самия народ на Гренландия и гренландските власти", посочи Навроцки пред репортери в Давос.

От своя страна, президентът на Финландия Александер Стуб заяви днес, че желае да подготви план, целящ да укрепи сигурността в региона на Арктика до провеждането на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли тази година, след като САЩ обявиха рамково споразумение за деескалация на спора за Гренландия.

"В най-добрия случай ще подготвим нещо до началото на срещата на върха на НАТО в Анкара", уточни Стуб пред репортери в кулоарите на Световния икономически форум, съобщава БТА.