ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Кое е третото популярно лице в компан...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22144340 www.24chasa.bg

Полският президент: Тръмп дава надежда въпросът за Гренландия да се реши чрез дипломацията

1128
Карол Навроцки СНИМКА: Екс/ @NawrockiKn

Доналд Тръмп дава надеждата за разрешаването на въпросите за Гренландия по пътя на дипломацията, заяви президентът на Полша Карол Навроцки в речта си на трибуната на Световния икономически форум в Давос, предаде Ройтерс.

"Вчерашните думи на президента Доналд Тръмп дават надеждата, че въпросите за Гренландия ще бъдат решени по пътя на дипломацията по време на преговори между министър-председателя на Дания, американския президент и, разбира се, самия народ на Гренландия и гренландските власти", посочи Навроцки пред репортери в Давос.

От своя страна, президентът на Финландия Александер Стуб заяви днес, че желае да подготви план, целящ да укрепи сигурността в региона на Арктика до провеждането на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли тази година, след като САЩ обявиха рамково споразумение за деескалация на спора за Гренландия.

"В най-добрия случай ще подготвим нещо до началото на срещата на върха на НАТО в Анкара", уточни Стуб пред репортери в кулоарите на Световния икономически форум, съобщава БТА.

Карол Навроцки СНИМКА: Екс/ @NawrockiKn

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата