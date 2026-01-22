Арестуваха жена в Минесота, протестирала срещу убийството на Рене Гуд и прекъснала литургия в църква

Жена, организирала протест срещу Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE), който прекъсна литургия в църква в Минесота, беше задържана, предаде Асошиейтед прес, като се позова на главния прокурор Пам Бонди.

Тя обяви ареста на Некима Леви Армстронг в публикация в „Екс" днес - броени дни след като протестиращи нахлуха в храма „Ситис Чърч" в Сейнт Пол, столицата на щата, по време на неделното богослужение.

Министерството на правосъдието на САЩ бързо започна разследване за нарушаване на гражданските права, след като групата прекъсна службата, скандирайки „ICE вън" и „Справедливост за Рене Гуд" - 37-годишната майка на три деца, която беше застреляна от служител на службата в Минеаполис по-рано този месец.

„Чуйте ясно и силно: НИЕ НЕ ТОЛЕРИРАМЕ АТАКИ СРЕЩУ МЕСТА ЗА ПОКЛОНЕНИЕ", написа в „Екс" Пам Бонди, която освен главен прокурор е и министър на правосъдието на САЩ.

Армстронг, адвокат по граждански права и известен местен активист, призова пастора да напусне работата си в ICE, като заяви, че двойната му роля представлява „фундаментален морален конфликт".

„Не може да ръководите църковна община, докато ръководите агенция, чиито действия са отнели живота на хора и са вселили страх в нашите населени места", заяви тя във вторник. „Когато властите защитават въоръжени агенти, многократно отказват да проведат сериозно разследване на убийства като това на Рене Гуд и дават сигнали, че може да преследват мирни протестиращи и журналисти, това не е справедливост - това е заплаха", допълни Армстронг, информира БТА.

Известни лидери на Южната баптистка конвенция се застъпиха за църквата, като заявиха, че състраданието към засегнатите от репресиите мигрантски семейства не може да оправдае нарушаването на свещеното пространство по време на богослужение.