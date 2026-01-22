ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще наблюдаваме едно слънчево и едно лунно затъмнен...

Чешката полиция арестува предполагаем китайски шпионин

Шпионин. Снимка: Пиксабей

Чешката полиция заяви днес, че е задържала човек, заподозрян в сътрудничество с китайските разузнавателни служби, но не предостави повече подробности за случая, предаде Ройтерс.

Арестът е бил извършен в събота. Срещу въпросния човек е образувано досъдебно производство, написаха от полицията в социалната мрежа "Екс".

Службите за сигурност на Чехия са съдействали по случая.

Чешкият новинарски портал "Деник Ен" съобщи, че задържаният е китайски гражданин, а друг сайт - "Сезнам Справи", цитира източници, според които въпросният човек е работил в страната като акредитиран журналист.

Висшата прокуратура в Прага, която разглежда случая заради неговата тежест, и китайското посолство в Прага засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар, съобщи БТА.

