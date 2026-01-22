Визите за САЩ, дерогация за “Лукойл” и участие в строителството в Газа вкараха България в Съвета за мир

След отказа на Румен Радев премиерът Росен Желязков подписа с Доналд Тръмп

Ще иска одобрение и от парламента

България стана една от 22-те страни, които учредиха в четвъртък Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Премиерът в оставка Росен Желязков положи подписа си под Хартата на новата международна организация, с което превърна страната ни в нейна основателка.

Церемонията се проведе по време на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос. България, Унгария и Белгия са единствените членки на Европейския съюз, взели официално участие в новосъздадения дипломатически орган.

Решението България да се присъедини към организацията, която Тръмп очаква да е новата ООН, е взето от правителството в сряда. Веднага след като президентът Румен Радев обяви с тридневно закъснение, че е получил поканата от Тръмп и засега я е отклонил. Причината - той излиза в оставка, а и правителството не е редовно.

Ако България отклони поканата, изпуска шанса български компании да се възползват при възстановяването на Газа, в което по груби оценки ще бъдат инвестирани между 70 и 100 млрд. долара, главно в строителство.

По дипломатически пътища е било подсказано,

че учредителите на Съвета за мир ще бъдат с предимство в тези дейности. Допълнително България разчита, че “червената точка” пред Тръмп от участието в Съвета за мир ще донесе и опция за удължаване на дерогацията за българската рафинерия на “Лукойл”, както и по-благосклонен поглед на американската администрация за падане на визовия режим със САЩ.

Подписът на Росен Желязков под хартата на Съвета за мир ще трябва да бъде ратифициран от парламента, като премиерът се ангажира договорът да бъде внесен за одобрение още следващата седмица. Решението на премиера обаче бе атакувано веднага след като си стиснаха ръцете с Доналд Тръмп. От “Да, България” обявиха страната ни за троянски кон в ЕС, а Желязков обвиниха, че не е изчакал общата европейска позиция, която трябваше да се обсъжда в четвъртък вечерта в Брюксел.

Лидерът на ПП Асен Василев обвини правителството, че ни е натикало в ъгъла на Европа до най-бедната държава в ЕС Унгария.

Подкрепа дойде от председателя на ДПС Делян Пеевски и зам.-шефката на ГЕРБ Деница Сачева. Според нея влизането на България в Съвета за мир не противоречи на общите европейски позиции. Сачева подчерта и граничната роля на България по пътя на мигрантите от Близкия изток като причина да участваме в инициативата.

Допълнителен стимул за решението на правителството е и позицията на българския дипломат Николай Младенов. Бившият министър на външните работи и на отбраната е върховният представител на Съвета за мир за Газа и е натоварен със задачата да ръководи възстановителния процес там.

“Днес България се присъедини към Съвета за мир под патронажа на САЩ и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов. Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване”, заяви Росен Желязков след официалната церемония. А външният министър в оставка Георг Георгиев поясни, че участието на страната ни не води до финансов ангажимент. По думите му

нито една държава не е принудена да дава пари

Освен България, САЩ, Унгария и Белгия в организацията участват още и Бахрейн, Мароко, Аржентина, Армения, Азербайджан, Египет, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства и Узбекистан.

В началото на учредителната церемония Тръмп заяви, че Съветът за мир има огромния потенциал да се превърне в един от най-значимите дипломатически органи, създавани някога.

“Днес светът е по-богат, по-безопасен и много по-мирен, отколкото беше само преди една година. Успяхме да разрешим осем войни и вярвам, че скоро ще има решена още една, вероятно е най-трудната. Говоря за Украйна”, похвали се републиканецът.

В речта си той нарече събралите се лидери на церемонията свои приятели и съмишленици. “Всички те са ми приятели. Харесвам всеки един от тях. Можете ли да си го представите?”, възкликна Тръмп. И

заплаши, че “Хамас” ще бъде унищожена,

ако не съдейства за постигането на мира, като свали оръжията.

Президентът на САЩ приветства и бившия британски премиер Тони Блеър като член на Изпълнителното бюро на Съвета за мир. Така той застава редом до Младенов, специалния пратеник Стив Уиткоф, зетя на републиканеца Джаред Къшнър и др.

Върховният представител Николай Младенов също говори на церемонията. Той благодари на Тръмп за огромната чест и отговорност, която му е поверена.

“Твърде дълго жителите на Газа - палестинците и израелците, живеят в конфликт, смърт и разруха. Сега страницата се обръща и дали това ще стане успешно, зависи от всички нас. Имаме необходимите съставки за това”, каза дипломатът.

Младенов съобщи, че миналия петък е бил на среща в Египет с палестински технократи, готови да дадат шанс за нов живот на бедстващите хора в Газа. И призова всички да загърбят резервите си относно Съвета за мир, да не обръщат внимание на спекулациите и полемиката.

“Концентрирайте се върху това, което трябва да направим днес, защото бъдещето на два милиона палестинци е заложено на карта”, категоричен бе Младенов.