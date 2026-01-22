Зеленски: Гаранциите за сигурност са договорени със САЩ, но териториалните въпроси не са

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че документът, очертаващ гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна, е готов, но добави, че териториалните въпроси все още не са решени във войната срещу руските окупационни сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той заяви пред репортери на Световния икономически форум в Давос, че както Русия, така и Украйна трябва да направят компромиси в мирния процес и че предстоящата тристранна среща между високопоставени представители на Украйна, Русия и САЩ е "положителна стъпка".

"Говорим за един въпрос, който е най-трудният и все още не е решен, и мисля, че тристранните срещи ще покажат всеки възможен вариант", каза Зеленски.

Той определи тристранните мирни преговори между представители на САЩ, Украйна и Русия в Обединените арабски емирства (ОАЕ), насрочени за утре и вдругиден, като "първата тристранна среща" между страните. "Мисля, че това е добре", каза Зеленски, цитиран от ДПА.

В швейцарския ски курорт украинският президент се срещна с американския си колега Доналд Тръмп.

По-късно днес американският специален пратеник Стив Уиткоф е предвидено да се срещне с руския президент Владимир путин, преди да отпътува за ОАЕ.

От няколко месеца няма директни официални срещи между двете Русия и Украйна, като последната такава се проведе в Истанбул, отбелязва ДПА. Въпреки това, руски и украински военни представители са използвали Абу Даби за неформални срещи, на които са обсъждали размяната на военнопленници.

Междувременно руските атаки продължават, като ударите с ракети и дронове по украински градове през последните седмици оставиха милиони хора без отопление и ток по време на една от най-студените зими от години, отбелязва ДПА.