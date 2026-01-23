ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха нарколаборатория в бургаския кв. "Победа"

6,8% само от учещите българи работят (Графика)

3840
Едва 6,8% от българите между 15- и 29-годишна възраст работят по време на формалното си образование. СНИМКА: PIXABAY

Едва 6,8% от българите между 15- и 29-годишна възраст работят по време на формалното си образование. Това сочат данни от проучване за 2024 г. на европейската статистическа служба Евростат. Така страната ни се нарежда на последно място в Европейския съюз (ЕС) по този показател.

Трябва да се уточни, че за България липсват данни за това колко от учещите българи между 15 и 29 г. са безработни, но си търсят работа.

Според проучването цели 92,8% от българите във формално образование са извън пазара на труда, което ни поставя като един от лидерите по този показател.

Най-много работят по време на обучение в Нидерландия - 74,3%. А челната петица се допълва от Дания, Финландия, Германия и Австрия. Най-малко работят в Румъния - 2,4% на фона на 97%, които са извън пазара на труда.

Пред тях се нареждат учащите в Гърция, Хърватия и Италия. (24часа)

