Зеленски приветства задържането на руски петролен танкер от Франция

Украинският президент Володимир Зеленски приветства днес задържането на санкциониран руски петролен танкер от френските военноморски сили в Средиземно море, като коментира, че "такива действия представляват необходимата решителност, с която трябва да се спре финансирането на войната в Украйна чрез приходите от руски петрол", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Такива плавателни съдове трябва да бъдат задържани. А не би ли било по-справедливо да се конфискува и продаде петролът, превозван от тези танкери?", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

От своя страна, посолството на Русия във Франция посочи, че френските власти не са го уведомили за предприетата от тях в Средиземно море операция, предаде ТАСС.

"Френските власти не информираха посолството на Русия нито за задържането на танкера, нито за състава на екипажа му. В момента работим с дипломати от генералното консулство в Марсилия, за да установим дали сред членовете на екипажа има и руски граждани, за да можем да окажем необходимото съдействие", гласи официалното съобщение на руското посолство в Париж.