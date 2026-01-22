67 са вече жертвите при пожара в търговски център в Пакистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на жертвите при опустошителния пожар в търговски център в южния пакистански пристанищен град Карачи достигна 67, след като полицията и служител на болница потвърдиха днес, че са намерени тленните останки на още десетки хора, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съдебният лекар Сумая Сиед каза, че спасителните екипи все още претърсват разрушения до голяма степен мол "Гул Плаза", където пожарът избухна в събота.

"От повечето тленни останки, които са били намерени, са останали само късове, като по този начин идентифицирането на жертвите е изключително трудно. Въпреки това, може да потвърдим, че са загинали 67 души", каза Сиед.

Асад Раза, високопоставен полицейски служител в Карачи, потвърди тези данни за броя на жертвите.

Следователи уточниха, че пожарът е избухнал в момент, когато повечето собственици на магазини са затваряли или вече са си били тръгнали. Правителството на провинция Синд посочи, че близо 70 души са изчезнали, когато пламъците са започнали да се разпространяват бързо, разпалвани от козметични стоки, дрехи и домакински стоки от пластмаса.

Причината за пожара все още се разследва, въпреки че полицията изтъкна, че той може би е предизвикан от късо съединение.

В Карачи през годините бяха регистрирани голям брой смъртоносни пожари, които често са свързвани с лошите стандарти за безопасност, слабото прилагане на регулаторните мерки и незаконното строителство, отбелязва АП.

През ноември 2023 г. пожар в търговски център отне живота на 10 души, а 22 пострадаха. Един от най-смъртоносните промишлени инциденти в историята на Пакистан остава пожарът в шивашки цех през 2012 г., причинил смъртта на най-малко 260 човека.