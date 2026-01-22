ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон: Единна Европа може да направи необходимото, за да бъде уважавана

Николай Желязков, БТА

2300
Еманюел Макрон Снимка: Ройтерс

Когато Европа реагира единно на заплахите, може да направи така, че да бъде уважавана и това е добре, каза тази вечер френският президент Еманюел Макрон при пристигането си за участие в извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел, посветено на трансатлантическите отношения след напрежението около Гренландия.

Събираме се тази вечер в подкрепа на Дания, нейния суверенитет и териториална цялост, добави Макрон. Европа е единна, силна и реагира бързо. В началото на седмицата чухме заплахи за нахлуване и повишение на митата, по-късно обстановката се промени и изглежда приемлива, обобщи той. Оставаме нащрек, добави Макрон.

Европа е за мир и стабилност, за спокойствие в международния ред. Нормално е да има съпричастност, когато някой от нас е под заплаха. Всички искаме повече стабилност и предвидимост, но сме готови да използваме средствата на наше разположение, ако отново има заплахи, отбеляза президентът.

Той изрази очакване тази вечер държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС да обсъдят какви учения ще организира НАТО в Арктика.

