Мъск: Очаквам Европа и Китай скоро да одобрят системата за пълно автономно шофиране на "Тесла"

Производителят на електромобили „Тесла“ (Tesla) вероятно ще получи регулаторно одобрение в Европа и Китай за системата си за пълно автономно шофиране (Full Self-Driving – FSD) още през следващия месец. Това би било важна стъпка за производителя на електромобили, който търси нови източници на приходи от софтуер на фона на забавящите се продажби на електрически превозни средства на международния пазар. Това заяви днес главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Надяваме се да получим одобрение за контролирано напълно автономно шофиране в Европа вероятно още следващия месец, а след това, в подобен срок, и в Китай“, каза Мъск при първата си поява на Световния икономически форум в Давос.

След коментарите акциите на „Тесла“ поскъпнаха с около 1,5 на сто.

Компанията отдавна се стреми да получи одобрение за системата си за пълно автономно шофиране в Европа в Европа, където по-строгите правила за автомобилна безопасност и разпокъсаната регулаторна рамка забавят внедряването ѝ в сравнение със САЩ. Нидерландският автомобилен регулатор (RDW) обяви през ноември, че очаква да вземе решение по софтуера през февруари. „Тесла“ посочи, че след одобрение в Нидерландия и други страни от ЕС могат да признаят изключението и да позволят по-ранното ѝ внедряване, преди формално общоевропейско разрешение.

Мъск все по-често представя „Тесла“ като компания за автономно управление и хуманоидна роботика, въпреки че по-голямата част от приходите ѝ все още идват от бизнеса с електромобили, който е изправен пред засилваща се конкуренция. Регистрациите на електромобили на компанията в Калифорния са намалели с 11,4 на сто през миналата година, а пазарният ѝ дял в щата се е понижил под 50 на сто, показват данни в доклад на Асоциацията на дилърите на нови автомобили в Калифорния.

През 2025 г. „Тесла“ отчете втори пореден спад на доставките на електромобили и отстъпи позицията си на най-голям производител в света на китайската Би Уай Ди (BYD).

Системата за пълно автономно шофиране е класифицирана като усъвършенствана система за подпомагане на водача и изисква шофьорът да остане внимателен по време на пътуването. Регулаторите внимателно наблюдават системата заради опасения, свързани с безопасността и контрола върху автоматизираните технологии за управление.

Мъск многократно е заявявал, че голяма част от изкуствения интелект, разработен за автономните автомобили, ще бъде използван и за планираните хуманоидни роботи на „Тесла“, като посочи, че очаква роботите да „надминат по брой хората“.

По думите му „Тесла“ планира да започне продажбите на хуманоидни роботи за масовия пазар до края на следващата година - по-късно спрямо първоначално обявения срок.

Експерти и ръководители в индустрията заявиха, че мащабното внедряване на хуманоидни роботи в реални условия е технически сложно, включително заради недостига на данни за обучение на моделите с изкуствен интелект.

„За „Оптимус“ (Optimus - хуманоидния робот на „Тесла“) пазарът има нужда от убедителни доказателства, че производството му може да се разшири в големи мащаби, ясни правила и разрешения от регулаторите, и ако е възможно - устойчив бизнес модел“, коментира Кен Махони, главен изпълнителен директор на фонда за управление на активи „Махони Асет Мениджмънт“ (Mahoney Asset Management) и акционер в „Тесла“.