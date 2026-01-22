Дания: Виждаме възможност за преговори със САЩ за сигурността в Гренландия

Дания вижда възможност за преговори със Съединените щати за условията за засилване на сигурността в Гренландия след обявяването на споразумение между президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от Франс прес и БТА.

"Отвори се възможност и отново можем да проведем реални преговори между Дания и Гренландия, от една страна, и Съединените щати, от друга", каза Расмусен на съвместна пресконференция със своята шведска колежка Мария Малмер Стенергард в Стокхолм.

Според Тръмп вчерашните му разговори в Давос с Рюте са довели до "рамка на споразумение" за автономната датска територия. Подробности за компромиса не бяха оповестени, но Тръмп заяви, че Съединените щати са получили "всичко, което са искали".

По време на посещението си в Швеция Расмусен припомни, че по време на Студената война САЩ са поддържали 17 военни бази и обекти в Гренландия с около 10 000 души персонал, като днес е останала само една база.

Дания обеща да засили военното си присъствие в Арктика.

"Смятаме, че е добра идея да засилим ангажимента си в НАТО, в който членуват и Съединените щати, за да осигурим по-постоянно присъствие на aлианса не само в Гренландия, но и в Арктика", заяви датският външен министър, добавяйки, че това е унисон и с позицията на американския президент.