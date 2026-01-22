ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американските пратеници пристигнаха в Москва за преговори с Владимир Путин

Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха тази вечер в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин относно възможно мирно споразумение за Украйна, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Самолетът им кацна в 22:35 ч. московско време (21:35 ч. българско време), съобщи ТАСС.

Двамата американски представители пристигнаха в руската столица от Швейцария, където през седмицата се срещнаха с украински официални лица.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Давос.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че срещата на президента Владимир Путин с Уиткоф и Къшнър ще се състои по-късно вечерта.

