Зеленски: Наши пратеници пътуват до ОАЕ за преговорите с Русия и САЩ

Украински пратеници са на път за ОАЕ за преговори с руски и американски делегати, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.

„Нашият екип в момента се отправя към ОАЕ за срещи с американската и руската страна“, написа Зеленски в „Телеграм“ след ден преговори на Световния икономически форум в Давос. „Очакваме да видим как ще се развият нещата и ще решим следващите стъпки“, допълни той.

Украинският президент заяви по-рано, че през следващите два дни преговарящите „от трите страни“ ще проведат срещи в Абу Даби.

Същевременно Зеленски заяви, че по време на форума страната му е успяла да постигне споразумение за нови доставки на средства за противовъздушна отбрана.

„Завръщаме се у дома със споразумение по нов пакет критично нужна противовъздушна защита за отбраната на народа ни“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.