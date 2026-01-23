Тръмп оттегли поканата към Канада за Съвета за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли поканата си към Канада да се присъедини към неговата инициатива Съвет за мир, целящ разрешаване на глобалните конфликти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Моля, нека това писмо служи като уведомление, че Съветът оттегля поканата си към вас относно присъединяването на Канада към това, което ще бъде най-престижният лидерски съвет, сформиран някога", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл", насочена към канадския премиер Марк Карни.

Промяната на позицията на Тръмп следва речта на Карни на Световния икономически форум в Давос, където той открито осъди мощните държави, използващи икономическата интеграция като оръжие, а митата като лост.

Нито офисът на Карни, нито Белият дом отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар.

Миналата седмица офисът на Карни заяви, че е бил поканен да участва в Съвета за мир и е планирал да приеме.

Оттеглянето на поканата на Канада дойде часове след като Тръмп официално създаде Съвета.