Путин посрещна американските пратеници в Москва

Руският президент Владимир Путин започна среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър тази вечер, за да обсъди с тях плановете за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха в Кремъл, цитирани от Ройтерс и БТА.

Уиткоф и Къшнър бяха придружени от Джон Грюнбаум, наскоро назначен от президента на САЩ Доналд Тръмп на висок съветнически пост в неговия Съвет за мира, който е натоварен с прекратяване на международните конфликти.

Путин прие американските пратеници малко преди полунощ в Москва, след като президентът Тръмп заяви, че споразумението е близо, а Уиткоф отбеляза, че преговорният процес е достигнал до последния си въпрос.

От руска страна на преговорите участват съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, както и специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев. На публикуван кратък видеоклип се вижда как Путин се ръкува с тримата американци и ги подканва да седнат на преговорната маса.

Ройтерс отбелязва, че Уиткоф не е посочил кой е нерешеният проблем, но всички страни вече са подчертавали въпроса за територията. По-специално, Путин поиска Украйна да се откаже от 20% от източната Донецка област, които все още контролира. Зеленски отказа да се откаже от земя, която Украйна успешно е защитавала на голяма цена през години на изтощителна война. Русия също така изисква Украйна да се откаже от амбицията си да се присъедини към НАТО и отхвърля всяко присъствие на войски на алианса на украинска земя след мирно споразумение.

Уиткоф и Кушнер долетяха от Давос, Швейцария, където през седмицата се срещнаха с украински представители. Тръмп също така се срещна днес там със Зеленски. След срещата украинският президент заяви, че условията за гаранциите за сигурност за Украйна са финализирани, но въпросът за територията остава нерешен. В това, което той определи като положителен знак, Зеленски заяви, че преговарящите от Русия, Украйна и САЩ ще проведат тристранни срещи за първи път в Абу Даби през следващите два дни.

Преговорите продължиха повече от три и половина часа.

Очаква се съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, който присъства на срещата, да говори с журналисти за резултатите от нея.