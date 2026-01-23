Европа преговаря с талибаните за депортирането на афганистанци

Шведският министър за миграцията Йохан Форсел призова днес Европейския съюз да изработи обща процедура за издаване на лични документи и документи за пътуване на афганистански граждани, чиито молби за убежище са били отхвърлени или които са извършили престъпления в приемащите страни, пишат Асошиейтед прес и БТА.

Министърът заяви, че е "почти невъзможно" да бъдат депортирани афганистански граждани, които не отговарят на критериите за убежище, защото нямат лични документи или документи за пътуване.

Той допълни, че макар ЕС да няма интерес да сключва "политически споразумения" с Афганистан, които биха легитимирали на талибанските власти, е възможно 27-членният блок да се споразумее на техническо ниво за издаването на документи на афганистански граждани, които биха ускорили депортирането им.

"За нас е доста обезпокояващо да виждаме доста случаи на хора, които са извършили престъпления, афганистански граждани, които са извършили престъпления в Швеция, като днес е почти невъзможно да ги експулсираме", заяви Форсел пред АП в кулоарите на неформална среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС в столицата на Кипър - Никозия.

"Ако дойдеш в Европа и извършиш престъпления, ти сам си избрал да не бъдеш част от нашето общество. И трябва да направим всичко възможно, за да се уверим, че ще бъдеш експулсиран", каза той.

Министърът добави, че същото важи и за сирийските кандидати за убежище, чиито молби са били отхвърлени, но приоритет остават афганистанските граждани.

По думите на Форсел, за афганистанските граждани е невъзможно да получат лична карта или паспорт от родината си, тъй като повечето афганистански посолства в Европа не са признати от талибанските власти на страната.

Министърът заяви, че Европейската комисия наскоро е установила контакти в афганистанската столица по този въпрос, което той нарече "много положителна първа стъпка". Той заяви, че има "широк консенсус" сред много страни от ЕС, които се сблъскват с подобни проблеми, да се направи повече за ускоряване на депортирането на търсещи убежище афганистанци, чиито молби са били отхвърлени, или на тези, които са извършили престъпления.

Форсел заяви, че повече от половината от търсещите убежище афганистанци ще получат отказ на молбите си и "трябва да се върнат в родината си", в противен случай обществената подкрепа за приемането на тези, които отговарят на критериите за убежище, ще намалее.

Шведският министър предложи също така афганистанските граждани, които подлежат на депортиране в различни страни от ЕС, да бъдат групирани и репатрирани с чартърни полети.