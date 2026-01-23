Кая Калас: ЕС е готов да работи със Съвета за мир, ако ограничи дейността си само в Газа

Върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас изтъкна, че ЕС е готов да работи със Съвета за мир - стига той да ограничи дейността си в Ивицата Газа, за което единствено има мандат от Съвета за сигурност на ООН.

Това стана преди извънредното заседание в Брюксел на лидерите на 27-те страни-членки, на влизане в което датският премиер Метте Фредериксен за пореден път категорично отхвърли възможността за каквито и да било преговори за суверенитета на Гренландия като съставна част на Кралство Дания.

"Мисля за всички е ясно, че сме суверенна държава и това не подлежи на преговори, защото това е част от най-основните демократични ценности. Разбира се, може да обсъждаме със Съединените щати как да укрепим сътрудничеството си в областта на сигурността в Арктическия регион", коментира Фредериксен.

По отношение на ситуацията с Гренландия и Съединените щати - председателят на Европейскат комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа е успяла да остане обединена въпреки американските заплахи, пише БНР.

"Успяхме да устоим с твърдост, но без ескалацията на ситуацията. И най-важното – бяхме единни. Наясно сме, че трябва да работим за една по-независима Европа, но това не е нещо, което става изведнъж. Нужна е усилена работа и силна икономика", посочи тя.

А Антонио Коща заяви, че Европейският съвет ще се защитава от всякаква форма на принуда, имайки предвид заплахите на американския президент Доналд Тръмп да наложи огромни мита на европейските страни заради Гренландия.