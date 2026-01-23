Велизар Шаламанов: В Съвета за мир няма нещо, което не може да се постигне в НАТО и ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В този борд не виждам нещо, което ние не можем да постигнем като член на НАТО и Европейския съюз. Така коментира влизането на България в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп бившият служебен министър на отбраната Велизар Шаламанов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"България е единствената страна, която е едновременно в Коалицията на желаещите и в Съвета за мир на Доналд Тръмп", каза още той.

"Групата на отсъстващите от съвета за мир дава сериозно послание", заяви политическият анализатор Георги Харизанов и добави, че според него този съюз трябва да бъде в колаборация с ООН.

"Присъединяването на България беше бързо, защото нямаше време, беше вчера", заяви Шаламанов и добави, че всяка държава може да се оттегли по всяко време.

"България няма финансов ангажимент към този съвет", добави той.

"Парите за издръжката на този съюз ще бъдат осигурени от страните в него, в които няма демокрация", прогнозира Шаламанов.

"Мирът в Европа се дължи на създаването на НАТО и нейните действия през последните години. Ние като страна имаме най-голям интерес да укрепваме НАТО и Европейския съюз", заяви още Шаламанов.

"В момента живеем във времена с възможност за много по-сериозни и координирани действия между европейските държави по линия на отбраната", каза Харизанов.