Тежки санкции в Гърция за бизнеси без дигитален дневник

Гръцката приходна агенция (AADE) предприема мащабна офанзива срещу сивата икономика, като веднага след Великден разширява обхвата на платформата „Дигитален клиент".

След като дигиталният дневник беше успешно въведен за автосервизи, паркинги и пунктове за технически преглед, новите цели са собственици на зали под наем, имоти за събития и специализирани центрове за празненства, както и всички фирми, предоставящи храна и обслужване за организирани събития (сватби, кръщенета, корпоративни партита).

Търговците ще трябва да вписват в дигиталната система броя на присъстващите гости, вида на услугата и очаквания оборот в момента на провеждане на събитието. В зависимост от сектора (автосервизи, зали за събития, кетъринг), се вписват данни като име на клиента, регистрационен номер на превозното средство (за автоиндустрията) или брой гости и вид на събитието (за сектор кетъринг). Тези данни се подават директно към данъчните, което позволява на проверяващите инспектори да извършват проверки на място и да сравняват реалния брой клиенти с издадените касови бележки.

Основната цел е да се пресече практиката за деклариране на занижени приходи и укриване на ДДС, особено в сектори, където плащанията в брой са масови.

AADE предвижда тежки глоби за фирми, които не поддържат регистъра актуален или избягват вписването на клиенти, като част от стратегията за пълна дигитализация на гръцката икономика.

За нерегистриран клиент глобата е 500 евро на човек. Ако при следваща проверка бъде установено същото нарушение, глобата се удвоява до 1000 евро на клиент. Общата глоба при една проверка може да достигне значителни суми (до 30 000 евро за малки и средни предприятия при масови нарушения).

За неточно подаване на информация глоба от 250 до 500 евро за всяко несъответствие между вписаното в регистъра и подаденото към електронната система MyData. Ако фирмата не е осигурила техническа възможност за подаване на данните в реално време, глобата започва от 1000 евро.

Данъчните инспекторите вече използват таблети с директен достъп до дигиталния профил на фирмата и могат да налагат глобите на място по електронен път.