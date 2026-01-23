ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха нарколаборатория в бургаския кв. "Победа"

Турция: Държавите в Съвета за мир ще хармонизират възгледите си

Хакан Фидан СНИМКА: Х/@HakanFidan

Турският министър на външните работи Хакан Фидан, който вчера се включи в церемонията по учредяването на създадения по идея на американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир в Давос, коментира пред журналисти новата инициатива и ролята ѝ за разрешаването на конфликта в ивицата Газа, пишат Анадолската агенция и БТА.

„Вярвам, че изпълнението на конкретни стъпки ще придаде стойност на Съвета за мир не само по отношение на хуманитарната помощ, но и по други въпроси“, коментира вчера Фидан от Давос, където в момента се провежда Световният икономически форум. 

„Съветът за мир е платформа, която събира много държави, които искрено се опитват да хармонизират различията в своите възгледи. Тази хармонизация не е лесна. Тя изисква сериозни дипломатически преговори и усилия“, заяви още Фидан, като подчерта, че Турция вече е „поставила на масата за преговори“ първите стъпки, които Палестинският комитет - който се предвижда да управлява ивицата Газа – трябва да предприеме.

По-късно през вчерашния ден в своя публикация в Екс, в която сподели снимки от участието си в церемонията по учредяването на Съвета за мир, Фидан определи инициативата като „историческа възможност да се облекчат дългогодишните страдания на населението на Газа, да се посрещнат техните хуманитарни нужди и да се установи траен и всеобхватен мир в региона“ и изрази надежда, че платформата ще „оформи бъдещето на ивицата Газа и ще подпомогне възстановяването и установяването на мир в Близкия изток“. 

Хакан Фидан СНИМКА: Х/@HakanFidan

