ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Горски служители спасиха едногодишен сръндак, пост...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22146713 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин поздрави То Лам с избирането му за генерален секретар на ЦК на ВКП

КМГ

2348
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителен адрес до То Лам по повод избирането му на генерален секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия (ВКП).

В него той посочва, че 14-ият конгрес на ВКП открива нова епоха за виетнамското развитие и ще насърчи световната кауза на социализма. Той изразява увереност, че през новия мандат на ЦК на ВКП Виетнам ще постигне още по-големи успехи в развитието си, пише КМГ. 

„Китай и Виетнам са приятелски социалистически страни и съседи, както и общност на споделена съдба със стратегическо значение. Високо ценя отношенията между двете партии и държави, и се надявам да засилваме стратегически консултации, да насърчаваме традиционната дружба и да работим за делото на социализма в името на мира, стабилността и просперитета на района и света", пише още китайският държавен глава в адреса си.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата