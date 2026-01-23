КМГ: Китайските ВМС проведоха спасителна операция за екипажа на чужд кораб край остров Хуанйен

На 23 януари, около 1:30 ч. пекинско време, Южното командване на Китайската народноосвободителна армия е получи уведомление от морската администрация на град Санша. Според информацията, на 22 януари около 21:30 ч. чуждестранен кораб с насипен кораб, пътуващ от Филипините към китайската провинция Гуандун, е започнал да се накланя и е загубил връзка в морската зона на около 55 морски мили северозападно от остров Хуанйен. На борда са се намирали общо 21 членове на екипажа.

След получаване на сигнала Южното командване е реагирало незабавно, мобилизирайки сили и средства за провеждане на спасителна операция.

Към 12:30 ч. днес са били спасени общо 17 души. От тях 14 са в стабилно състояние, двама са загинали, а един е в тежко състояние и му е оказана спешна медицинска помощ, пише КМГ.