КМГ: Китай отчете 5,2% ръст на онлайн продажбите на стоки на дребно за 2025 г.

През 2025 г. Китай за 13-ата поредна година е запазил позицията си на най-големия пазар за онлайн търговия на дребно в света, се посочва в публикувана днес информация на Министерството на търговията.

От там изтъкнаха, че благодарение на усилията им 10 водещи платформи са реализирали над 80 мерки за повишаване качеството на електронната търговия.

По данни на Националното статистическо бюро през 2025 г. обемът на онлайн търговията на дребно с материални стоки в страната е нараснал с 5,2%, а приносът ѝ към растежа на общия обем на търговията на дребно с потребителски стоки е достигнал 36,2%.

По отношение на външната търговия, през 2025 г. Китай е изградил нови механизми за сътрудничество в рамките на инициативата „Електронна търговия по Пътя на коприната" с Кения, Бангладеш и Египет, а съществуващият механизъм с Казахстан е надграден. Така броят на партньорските държави е нараснал до 36, пише КМГ.

Проведени са 40 инициативи от типа „Електронна търговия по Пътя на коприната в полза на света", които са обхванали над 100 държави и са довели повече от 240 намерения за сътрудничество. Близо 140 национални павилиона, както онлайн, така и офлайн, са подпомогнали партньорските страни да се възползват от огромния китайски пазар и да споделят възможностите, които той предлага.