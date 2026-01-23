КМГ: МВнР: Надяваме се всички страни да ценят мира

По повод заявлението на президента Доналд Тръмп, че Съединените щати прехвърлят значителни военни сили около Иран, днес говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун заяви, че Китай се надява да бъде запазена стабилността в близкоизточната страна. Той подчерта, че Китай призовава всички държави да ценят мира, да проявяват сдържаност и да решават разногласията си чрез диалог, пише КМГ.