ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът във Варна отказа да екстрадира мъж, издирван...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22146759 www.24chasa.bg

КМГ: МВнР: Надяваме се всички страни да ценят мира

КМГ

892
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По повод заявлението на президента Доналд Тръмп, че Съединените щати прехвърлят значителни военни сили около Иран, днес говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун заяви, че Китай се надява да бъде запазена стабилността в близкоизточната страна. Той подчерта, че Китай призовава всички държави да ценят мира, да проявяват сдържаност и да решават разногласията си чрез диалог, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата