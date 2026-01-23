КМГ: Китай е на второ място в света по стойност на брандовете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2025 г. в Китай са регистрирани 4,21 милиона търговски марки, разгледани и приключени са 384 000 дела от различен тип, свързани с преглед и обжалване на търговски марки, съобщиха от Държавната служба за интелектуална собственост.

Средният срок за разглеждане на заявленията за регистрация на търговски марки е бил около 4 месеца, като процентът на успешно преминалите проверката заявки надхвърля 97%.

Към края на 2025 г. броят на валидно регистрираните търговски марки в континенталната част на Китай е достигнал 49,88 милиона, пише КМГ.

Освен това, в класацията на 5000-те най-ценни марки в света общата стойност на китайските брандове възлиза на 1,81 трилиона долара, което нарежда Китай на второ място в света по този показател.