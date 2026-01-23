ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът във Варна отказа да екстрадира мъж, издирван...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22146771 www.24chasa.bg

КМГ: Китай е на второ място в света по стойност на брандовете

КМГ

1628
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. в Китай са регистрирани 4,21 милиона търговски марки, разгледани и приключени са 384 000 дела от различен тип, свързани с преглед и обжалване на търговски марки, съобщиха от Държавната служба за интелектуална собственост.

Средният срок за разглеждане на заявленията за регистрация на търговски марки е бил около 4 месеца, като процентът на успешно преминалите проверката заявки надхвърля 97%.

Към края на 2025 г. броят на валидно регистрираните търговски марки в континенталната част на Китай е достигнал 49,88 милиона, пише КМГ. 

Освен това, в класацията на 5000-те най-ценни марки в света общата стойност на китайските брандове възлиза на 1,81 трилиона долара, което нарежда Китай на второ място в света по този показател.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата