ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стармър атакува Тръмп: Омаловажава жертвата и служ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22146830 www.24chasa.bg

КМГ: Лидерите на Китай и Бразилия обсъдиха задълбочаването на стратегическото партньорство

КМГ

872
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 23 януари председателят на КНР Си Дзинпин проведе телефонен разговор с президента на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва.

По време на него Си Дзинпин отбеляза, че Китай е готов да работи с Бразилия за всестранно задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество във всички области, да насърчава по-нататъшното развитие на двустранните отношения и да ги насочи към още по-светло бъдеще. Пекин е готов неизменно да бъде добър приятел и партньор на страните от Латинска Америка и Карибския басейн и да съдейства за изграждането на общност на споделена съдба между Китай и региона, пише КМГ. 

От своя страна Лула заяви, че Бразилия и Китай са важни сили в защитата на мултилатерализма и в отстояването на свободната търговия. В настоящата тревожна международна обстановка Бразилия е готова да засилва тясната координация с Китай, да защитава авторитета на ООН, да укрепва сътрудничеството в рамките на БРИКС и да допринася за опазването на мира и стабилността в света.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата