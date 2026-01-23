КМГ: Лидерите на Китай и Бразилия обсъдиха задълбочаването на стратегическото партньорство

На 23 януари председателят на КНР Си Дзинпин проведе телефонен разговор с президента на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва.

По време на него Си Дзинпин отбеляза, че Китай е готов да работи с Бразилия за всестранно задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество във всички области, да насърчава по-нататъшното развитие на двустранните отношения и да ги насочи към още по-светло бъдеще. Пекин е готов неизменно да бъде добър приятел и партньор на страните от Латинска Америка и Карибския басейн и да съдейства за изграждането на общност на споделена съдба между Китай и региона, пише КМГ.

От своя страна Лула заяви, че Бразилия и Китай са важни сили в защитата на мултилатерализма и в отстояването на свободната търговия. В настоящата тревожна международна обстановка Бразилия е готова да засилва тясната координация с Китай, да защитава авторитета на ООН, да укрепва сътрудничеството в рамките на БРИКС и да допринася за опазването на мира и стабилността в света.