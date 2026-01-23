КМГ: Китай - все по-добър бизнес и стратегически партньор

Таня ГЛУХЧЕВА

Вероятно няма човек, на когото да не му е направило впечатление, че в последно време Китай се очертава като все по-добър бизнес и стратегически партньор. На какво се дължи това? Страната се позиционира като ключов играч на световната политическа сцена, подчертавайки сериозните си намерения за дългосрочни отношения, основани на взаимно уважение към историята, културата и впечатляващото икономическо и научно-техническо развитие, като акцент се поставя върху сътрудничеството и споделени интереси. Китай е изключително важен партньор и заради огромния си пазар (над 1.4 млрд. потребители), световната си роля като производствен и иновационен хъб, както и статута си на втората по големина световна икономика (по официални данни, макар по неофициални да е на първо място), което предлага големи възможности за износ, инвестиции и достъп до глобални вериги за доставки за международен бизнес, въпреки сложната динамика на отношенията му с ЕС.

Но силата на Китай не се изразява само и единствено във финансовите му възможности, но и в отношението си към обикновения човек, уважава всеки труд и всяко едно работно място.

"Цялото човечество е създадено еднакво; всички професии са еднакво значими и ценни за обществото", твърди Си Дзинпин и продължава: "Дали става въпрос за физическа или интелектуална дейност, за нещо просто или сложно, всички усилия, които благоприятстват хората и обществото са еднакво ценни и достойни за уважение". И инвестира в едно споделено бъдеще, воден от мисълта, че "дори да има само един човек, който да е гладен, и аз съм гладен". Проблемът е, че малко управляващи по света разсъждават по този начин, не са подготвени да бъдат политици и не успяват да допринесат за развитието на държавата си (повечето европейски). Има и друг случай, като Куба, притисната от американското ембарго, трудно успява да осигури най-необходимото за населението. И в първия и втория случай, подадена ръка е повече от необходима. Особено показателен е случаят с островната държава. Правителството в Пекин гласува 60 000 т ориз безвъзмездна помощ за кубинския народ, 80 милиона долара, които да бъдат инвестирани в енергийната инфраструктура, както и количество аспирин за болници и аптеки, достатъчно за една година. Коя друга добре финансово държава е направила подобно нещо?

Основни аспекти на китайското стратегическо партньорство

Най-важното при икономическото партньорство е, че Пекин разширява търговските и инвестиционните си връзки, предлагайки огромни пазари и финансиране за инфраструктурни проекти. От тях до момента са се възползвали държави от Африка, Южна Америка (пристанище в Перу), Европа - както членове на ЕС (Унгария, Хърватия), така и извън него - Сърбия, Черна Гора, (където хората се радват на хубави магистрали, жп линии, болници, училища) и др.

Китай се стреми да споделя и развива научно-техническите си постижения, културния обмен, политическото сътрудничество, все ключови елементи в партньорствата. Да не говорим за стотиците хиляди работни места, които се откриват и подобряването на стандарта на живот в държавите, имащи бизнес отношения с Поднебесната империя.

След скорошното си посещение в китайската столица, канадския премиер Марк Карни обясни на пресконференция, че Китай е по-предвидим и може би по-надежден партньор на Отава от САЩ. Думите му са повратен момент в отношенията между Канада-Китай и Канада-САЩ, предвид факта, че Доналд Тръмп вече оцветява на картата канадската територия с цветовете на американското знаме. А преди по-малко от година, преди изборите в Канада през април 2025 г., Карни беше заявил, че "Китай е една от най-големите заплахи по отношение на чужда намеса в страната и нарастваща заплаха в Арктика". Не бива да забравяме, че през 2024 г., правителството на предшественика му Джъстин Трюдо въведе 100% мита за вноса на китайски електромобили. Предстои тарифите да отпаднат, а китайците само за няколко месеца от "най-голямата заплаха" за Канада се превърнаха в "по-предвидим партньор от САЩ". Отава вече осъзнава предимствата, но остава

Инатът на Западна Европа

Защо Европа се инати? Защото тя никога не е била толкова слаба, колкото е в момента. Нито толкова зависима, още повече, че най-верният й дългогодишен съюзник - САЩ, я предаде. И палачинката започна постепенно да се обръща. Защото ЕС няма друг полезен ход, ако иска да оцелее. Въпреки лидерите си. По данни на Евростат през 2024 г. Китай е третият по големина партньор за износ на стоки от ЕС (8,3%) и най-големият вносител на стоки (21,3%). Дисбалансът в търговските отношения е огромен - търговският дефицит на ЕС с Китай през 2024 г. достига 305 млрд. евро. Лидерите на ЕС заеха по-твърда позиция и отбелязаха проблемите, свързани с достъпа до китайския пазар, (което не е съвсем вярно, истината е, че Пекин иска прозрачни отношения) и свърхпроизводството в азиатската страна и заливането на европейския пазар ("заливане" е опорна точка на европейците, използвана при всеки удобен случай).

Въпреки това, Старият континент започва постепенно да проглежда. Британският премиер Киър Стармър заговори за съживяване на "златната ера" в търговията с Китай. Предстои посещението му в Пекин следващата седмица, като се очаква визитата да е посветена на бизнес диалога. Ако Стармър е достатъчно далновиден и се вслуша в думите на канадския си колега, би приел да задълбочи двустранните отношения, още повече, че Великобритания не е в най-цветущия си икономически период и подобно сътрудничество само би я спасило, пише КМГ.

Положителните резултати от сътрудничество с Китай са видими почти веднага, не е необходимо да се чака дълго време. Страната става не само все по-добър бизнес и стратегически партньор, но и необходим.