КМГ: Китай приветства новите търговски договорености с Канада за електромобилите

Снимка: Китайска медийна група

Говорителят на Министерството на търговията на Китай Хъ Юнциен приветства новите търговски договорености с Канада относно износа на електромобили, като ги определи като „положителна стъпка в правилната посока".

Съгласно коригираните договорености Канада ще предостави на Китай годишна квота за внос на 49 000 електромобила. Превозните средства в рамките на тази квота ще се ползват с митническата ставка на режим на „най-облагодетелствана нация" в размер на 6,1% и ще бъдат освободени от допълнителното мито от 100%. Предвижда се обемът на квотата да нараства всяка година с определен процент, пише КМГ. 

По отношение на износа на канадска рапица за Китай Хъ Юнциен подчерта, че „страната ще вземе изцяло предвид разумните искания на Отава в рамките на съществуващите правила и ще излезе с окончателно решение въз основа на факти и доказателства".

През 2025 г. Пекин започна антидъмпингово разследване срещу канадската рапица – основен селскостопански износ на Канада, и наложи високи митa, които значително ограничиха пазара.

При неотдавнашното посещение на канадския премиер Марк Карни в Пекин беше постигнато предварително споразумение за намаляване на митата от около 84–85% на около 15%, което трябва да влезе в сила до 1 март 2026 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

