КМГ: Пекин планира да натрупа около 200 000 петафлопа изчислителна мощ до 2027 г. в подкрепа на развитието на ИИ

Пекин планира до 2027 г. да изгради обща изчислителна мощ от приблизително 200 000 петафлопа, като част от усилията си да подкрепи бързото развитие на изкуствения интелект и други цифрови индустрии, съобщи Джан Дзинжуей, заместник-директор на Отдела за цифрова индустрия към Пекинското общинско бюро по икономика и информационни технологии, на пресконференция в четвъртък.

По думите му Пекин ще създаде междурегионална система за снабдяване с изчислителни ресурси. В рамките на този план градът ще развива мащабни изчислителни клъстери в съседните провинция Хъбей и община Тиендзин чрез партньорства с телекомуникационни оператори и интернет компании. Освен това ще бъдат разширени „коридорите за доставки" на изчислителна мощ във Вътрешна Монголия в Северен Китай, както и в Нинся-хуейския автономен район и провинция Цинхай, с цел акумулиране на висококачествени ресурси за обучението на базови модели за изкуствен интелект, пише КМГ.

През 2026 г. Пекин ще ускори и „зелената" трансформация на 40 съществуващи центъра за данни, посочи още Джан Дзинжуей.

От 2023 г. насам столицата е отпуснала над 700 милиона юана (100 милиона щатски долара) под формата на субсидии за изчислителни ресурси. Това е позволило намаляване на разходите за изчислителна мощ за близо 100 предприятия с над 15% и е повишило общия коефициент на използваемост на изчислителните ресурси до над 85%, допълни той.

Един петафлоп (PFLOP) представлява един квадрилион изчислителни операции в секунда.