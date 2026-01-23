ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Горски служители спасиха едногодишен сръндак, пост...

Териториите на Украйна ще бъдат обсъдени на тристранните срещи в Абу даби

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че централният въпрос във войната на Украйна срещу Русия, този за териториите, ще бъде обсъден на тристранните преговори в Абу Даби днес, пишат Ройтерс и БТА.

В отговор на журналистически въпроси в чат с медиите в приложението "Уатсап" той добави, че чака да види следващите ходове на американския му колега Доналд Тръмп, а също и да узнае мястото и датата на срещата, където да бъде сключено окончателното споразумение за гаранциите на САЩ за сигурността на Украйна.

