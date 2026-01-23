Мицотакис: САЩ са важни за нас, но за почти всички страни в Европа е трудно да участват в Съвета за мир

Гърция е страна членка на ЕС, която има стратегически отношения със САЩ, но не само за Гърция, а за почти всички страни от Евросъюза е трудно да участваме в Съвета за мир така, както той е формулиран, заяви на пресконференция след вчерашната Среща на върха на ЕС премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, цитиран от гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Той припомни обаче, че Гърция е имала първостепенна роля в приемането на Резолюция 2803 на Съвета са сигурност на ООН, която легитимира Съвета за мир и водещата роля на американския президент Доналд Тръмп и на САЩ, но само като временно управление на ивицата Газа.

На въпрос дали Гърция би могла да бъде мост между ЕС и САЩ, той отговори, че Гърция е членка на ЕС, в момента е непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН и е ангажирана с рамката на мултилатерализма и международното право, която е установена в международните отношения от 70 години насам. „Мисля, че тази рамка в края на краищата е в полза и на САЩ и няма да се уморя да убеждавам американските си събеседници, че всякакво напрежение в евроатлантическите връзки вреди колкото на Европа, толкова и на Съединените щати", заяви гръцкият премиер.

Мицотакис заяви, че „не е тайна, че евроатлантическите връзки напоследък преминаха през период на сътресения. Въпреки това всички признаваме, че трябва добросъвестно да се стремим тези връзки да се запазят на функционално равнище, без да има действия, които могат да доведат до развития, които да не могат да се поправят по-нататък".

Той каза, че „нещата са малко по-добри", след като президентът Тръмп се отказа да налага допълнителни мита на страните, които подкрепиха открито Гренландия и Дания. Мицотакис заяви, че трябва да има сътрудничество със САЩ в рамките на НАТО, за да бъде предотвратено евентуалното установяване на влияние от Китай и Русия в района на Арктика, който е от стратегическо значение за цялостната сигурност на НАТО.

По въпроса за Гренландия Мицотакис каза още, че безпокойството на САЩ за сигурността в Арктика е оправдано, но че има начини тази тема да бъде решена и в рамките на НАТО, и в рамките на двустранното споразумение между САЩ и Дания от 1951 г., но при всички случаи при гарантирането на независимостта и териториалната цялост на Дания и на Гренландия.

Мицотакис отбеляза, че „добрите сметки правят добрите приятели" и че трябва да има рамка на разбирателство, в която всички да знаят какви може да са последствията, ако бъдат преминати границите. Според гръцкия премиер думите на председателя на Европейския съвет Антониу Коща дават такава рамка и отразяват духа на срещата.

В заключение гръцкият премиер каза, че съществува общо разбиране за необходимостта Европа да инвестира в стратегическата си автономия и че Гърция и той лично винаги са защитавали тази логика, съобщава БТА.