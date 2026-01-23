След срещата между Путин и Уиткоф Русия изключи край на войната без Украйна да предаде Донбас

По време на разговори с американската делегация за Украйна, провели се през нощта срещу петък, Владимир Путин заяви, че без териториално уреждане "няма смисъл да се разчита на дългосрочно уреждане на конфликта", каза помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

"Ние, както подчерта Владимир Путин, сме искрено заинтересовани от решаването на украинската криза чрез политически и дипломатически средства. Но докато това се случи, Русия ще продължи последователно да преследва целите, поставени за специалната военна операция, по-специално на бойното поле, където руските въоръжени сили държат стратегическата инициатива", каза Ушаков.

Според него териториалният въпрос трябва да бъде решен "според формулата, договорена в Анкъридж". Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха в Анкъридж, Аляска през август 2025 г. На тази среща те обсъдиха условията за прекратяване на войната в Украйна. Преди това Путин поиска Киев да изтегли войските си от частите на Донбас, които не са окупирани от Русия, за да се прекратят бойните действия. Украйна отхвърли това искане, съобщава Mediapool.

През ноември Съединените щати представиха мирен план, който Вашингтон съгласува с Киев и европейски страни. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че единственият нерешен въпрос са териториалните въпроси.

Според Ушаков, членовете на американската делегация, в която участваха специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнер и комисарят на Федералната служба за закупуване на Администрацията на общите служби на САЩ Джош Грюенбаум, са предоставили на Путин информация от първа ръка за контактите на Вашингтон с Киев и европейски страни. Разговорите са продължили приблизително четири часа и са били "изключително откровени и доверителни".

Русия се съгласи да проведе първата тристранна среща със САЩ и Украйна в Абу Даби (ОАЕ) на 23 януари. Руската работна група на тези преговори ще бъде ръководена от Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили, отбеляза Ушаков. Той добави, че преговарящите са получили "конкретни инструкции от Путин, като са взети предвид всички подробности от днешния разговор с американците".

В петък в ОАЕ ще се проведе и среща на двустранна работна група по икономически въпроси, съпредседателствана от пратеника на руския президент Кирил Дмитриев и Уиткоф. Икономическата група ще продължи да обсъжда използването на замразени руски активи в САЩ за плащане на членския внос от 1 милиард долара в Съвета за мир на Тръмп и следвоенното възстановяване на територии, повредени от боевете в Украйна, заключи Ушаков.