Русия, Украйна и САЩ се срещат днес в Абу Даби

Русия, Украйна и САЩ ще проведат тристранна среща в Абу Даби днес, съобщи Кремъл след разговори в Москва между руския президент Владимир Путин и американския пратеник Стив Уиткоф, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Беше договорено, че днес в Абу Даби ще се състои първата среща на тристранна работна група, отговаряща за въпросите на сигурността", каза пред медиите дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков. Руският екип, воден от генерал Игор Костюков, висш служител в щаба, „ще пристигне в Абу Даби в следващите часове", добави той.

Според Киев, Украйна ще бъде представена от секретаря на Съвета за сигурност Рустем Умеров, началника на неговата канцелария Кирил Буданов и неговия заместник-шеф Сергей Кислица, от шефа на президентската партия Давид Арахамия и от началника на генералния щаб на въоръжените сили генерал Андрий Гнатов.

Ушаков подчерта, че вчерашната среща между Путин и Уиткоф в Москва, която продължи 3,5 часа, е била „полезна във всяко едно отношение", особено за да се осъществи тази тристранна среща.

„Американците направиха много за подготовката на тази среща и се надяват, че тя ще бъде успешна и ще отвори перспективи за напредък по всички въпроси, свързани с края на конфликта" в Украйна, подчерта Ушаков, като спомена „много съществени" преговори с Уиткоф.

„Ние сме искрено заинтересовани от разрешаване (на конфликта) с политически и дипломатически средства", увери руският дипломат. Но „докато това все още не е факт, Русия ще продължи да постига целите си на бойното поле", добави той.

Днес в Абу Даби ще се състои и друга среща Абу Даби между Уиткоф и пратеника на Кремъл по международните икономически въпроси Кирил Дмитриев, добави Ушаков.

По-рано Уиткоф похвали „значителния напредък", постигнат на срещата му с украинските преговарящи през изминалия уикенд в Маями.

„Мисля, че сме свели проблема до един-единствен въпрос", заяви той.

В Давос украинският президент Володимир Зеленски се срещна за кратко с Тръмп и пред медиите коментира, че срещата е била „положителна", но диалогът „не е бил лесен". Въпреки това той увери, че е постигнал споразумение относно гаранциите за сигурност, които САЩ трябва да предоставят на Украйна, за да възпрат Русия от ново нападение след евентуално приключване на конфликта.

Все по-критичен към европейците през последните седмици, Зеленски изнесе вчера в Давос особено остра реч срещу основните си поддръжници, като заяви, че според него Европа изглежда „разделена" и „изгубена", когато става въпрос за оказване на влияние върху позициите на Доналд Тръмп, и че ѝ липсва „политическа воля" спрямо Владимир Путин.

Той също така прецени, въпреки обещанията на Европа да разположи войски в Украйна след войната, че „никакви гаранции за сигурност не може да функционират без САЩ".