В Англия са бесни на Тръмп, каза, че не е имало нужда от тях в Афганистан

Американският президент Доналд Тръмп предизвика остри реакции сред британските законодатели и военни ветерани, след като каза, че военнослужещите на НАТО са били далеч от предните линии на бойните действия в Афганистан, предадоха Пи Ей Мидия/ДПА, цитирани от БТА.

Тръмп заяви това в интервю, което даде за телевизионния канал "Фокс Нюз". Американският президент посочи, че НАТО не би подкрепила САЩ, ако алиансът бъде помолен да стори това.

"Никога не сме имали нужда от тях. Те ще кажат, че са изпратили войници в Афганистан, което и направиха наистина, само че стояха малко встрани от фронтовите линии", заяви Тръмп пред "Фокс Нюз".

Неговите коментари бяха заклеймени от представители на много политически партии, като критици посочиха, че 457 британски военнослужещи са загинали в Афганистан, като същевременно подчертаха, че Тръмп е избегнал военната служба във Виетнам.

Калвин Бейли, депутат от редиците на Лейбъристката партия и бивш офицер от Кралските военновъздушни сили, който е служил редом до американски специални подразделения в Афганистан заяви, че твърдението на Тръмп "въобще не отговаря на действителността, която ние, военнослужещите, които служихме там, преживяхме." "Както напомних на американските сили на 4 юли 2008 г., ние бяхме там заради общата ни вяра, изразена при самото основаване на Америка, че свободните хора имат неотменими права и не трябва да живеят под тирания", допълни Бейли.

Депутатът от Консервативната партия Бен Оубийз-Джекти, който е служил в Афганистан като капитан в Кралския йоркширски полк посочи, от своя страна, че "е тъжно да се види как нашите жертви, както и тези на нашите партньори от НАТО, се подценяват толкова много от президента на Съединените щати."

Тан Деси, председател на комисията по отбрана в Камарата на общините, изтъкна, че коментарите на американския президент са "ужасяващи и са обида за нашите храбри британски военнослужещи, които са рискували живота и здравето си, за да помогнат на нашите съюзници, като много от тях направиха и най-голямата жертва."

Емили Торнбери, председател на комисията по външна политика посочи, че коментарите на Тръмп "са не само грешни, но и обидни за семействата на загиналите."

Бившият военнослужещ, писател и журналист Стивън Стюарт заяви, от своя страна, че "коментарите на Тръмп са толкова обидни, колкото и неточни. Изключително иронично е някой, за когото се предполага, че е избегнал наборната военна служба във Виетнам да отправя такива позорни твърдения. Той оскверни паметта на хилядите британски войници, които жертваха живота си в Афганистан, хора, които наричахме приятели и другари. Ако Тръмп беше честен човек, той би паднал на колене, за да моли за прошка семействата на загиналите."

"Тръмп избегна военната служба пет пъти. Как смее да поставя под въпрос тяхната жертва. Фараж и другите, които все още се възхищават на Тръмп трябва да се засрамят" написа в социалната мрежа "Екс" Ед Дейви, лидерът на партията Либерални демократи.

Обединеното кралство е на второ място по най-голям брой жертви в конфликта в Афганистан след САЩ, които са дали 2461 жертви. Съюзниците на САЩ са дали в конфликта общо 1160 убити - една трета от общия брой жертви на коалицията, отбелязва ДПА.