Замръзна езерото Мичиган (Видео)

Кадри от замръзналото езеро Снимка: Екс/ @MycolFire

Ниските температури в САЩ накараха езерото Мичиган да замръзне.

Районът прилича повече на декор и за пореден път доказа, че природата е ненадминат майстор в създаването на спираща дъха красота.

Освен красива, зимата може да бъде и много опасна. Властите в Съединените щати предупредиха, че в следващите дни около 150 милиона души в южните и източните части на страна ще бъдат засегнати от зимни бури. Очакват се обилен снеговалеж и много ниски температури, пише БНТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кадри от замръзналото езеро Снимка: Екс/ @MycolFire

