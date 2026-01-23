Замръзна езерото Мичиган (Видео)

Ниските температури в САЩ накараха езерото Мичиган да замръзне.
Районът прилича повече на декор и за пореден път доказа, че природата е ненадминат майстор в създаването на спираща дъха красота.
Освен красива, зимата може да бъде и много опасна. Властите в Съединените щати предупредиха, че в следващите дни около 150 милиона души в южните и източните части на страна ще бъдат засегнати от зимни бури. Очакват се обилен снеговалеж и много ниски температури, пише БНТ.
These lighthouses along Lake Michigan have transformed into ice sculptures— Science girl (@sciencegirl) January 23, 2026
pic.twitter.com/iRhl7C5l0v