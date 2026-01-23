Косовската полиция се активира заради изборни измами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Косовската полиция е провела акция в южния косовски град Призрен заради съмнения за изборни измами по време на предсрочните парламентарни избори в Косово на 28 декември 2025 г., съобщи Косовското радио и телевизия, цитирани от БТА.

От полицията съобщават, че ще предоставят допълнителна информация за акцията, след като тя приключи.

Същевременно повече от 100 души от цялата страна, ангажирани от косовската Централна избирателна комисия (ЦИК) за изборите на 28 декември, са привикани за разпит в полицията, отбелязва медията.

На фона на акцията в Призрен косовската ЦИК Валмир Елези съобщи днес, че повторното преброяване на бюлетините от предсрочния парламентарен вот, което институцията нареди във вторник заради установени несъвпадения в подкрепата за партиите при преференциалния вот, е завършено на 49 процента.

„Опитваме се да приключим повторното преброяване на избирателните секции във възможно най-кратък срок, за да можем да пристъпим към обявяването на окончателните резултати", каза Елези, като подчерта, че до момента косовската ЦИК повторно е обработила 1240 от 2557-те секции, в които косовските граждани са гласували на предсрочните избори.

Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, което доведе до предсрочен парламентарен вот в края на същата година.