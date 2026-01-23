ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина писателят Калин Терзийски

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22147459 www.24chasa.bg

1940 жилищни сгради в Киев са без ток

1468
Кадър от разрушенията в Киев след последните руски атаки. Снимка: СНИМКА: Екс на Володимир Зеленски

Към днес сутринта 1940 жилищни сгради в Киев все още са без отопление след руската въздушна атака тази седмица, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Кличко добави в приложението"Teлеграм", че сградите се свързват отново с топлоснабдителната мрежа за втори път след по-ранна руска атака на 9 януари.

Междувременно губернаторът на руската Пензенска област съобщи за избухнал пожар в петролен склад след падането на отломки от свален дрон.

Системата за противовъздушна отбрана е свалила общо четири дрона, като фрагменти от един от тях са паднали на територията на нефтохранилището в град Пенза, съобщи също в "Teлеграм" губернаторът на региона Олег Мелниченко. Той добави, че аварийните служби все още работят там и заяви, че няма ранени или жертви, съобщава БТА.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи днес, че неговите сили са поели контрола над село Симиновка в украинската Харковска област, съобщи агенция РИА Новости. Ройтерс отбелязва, че не можа да потвърди информацията чрез независим източник.

Кадър от разрушенията в Киев след последните руски атаки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата