1940 жилищни сгради в Киев са без ток

Към днес сутринта 1940 жилищни сгради в Киев все още са без отопление след руската въздушна атака тази седмица, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Кличко добави в приложението"Teлеграм", че сградите се свързват отново с топлоснабдителната мрежа за втори път след по-ранна руска атака на 9 януари.

Междувременно губернаторът на руската Пензенска област съобщи за избухнал пожар в петролен склад след падането на отломки от свален дрон.

Системата за противовъздушна отбрана е свалила общо четири дрона, като фрагменти от един от тях са паднали на територията на нефтохранилището в град Пенза, съобщи също в "Teлеграм" губернаторът на региона Олег Мелниченко. Той добави, че аварийните служби все още работят там и заяви, че няма ранени или жертви, съобщава БТА.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи днес, че неговите сили са поели контрола над село Симиновка в украинската Харковска област, съобщи агенция РИА Новости. Ройтерс отбелязва, че не можа да потвърди информацията чрез независим източник.