Почина писателят Калин Терзийски

Външно: Поледици и застудяване в САЩ, много летища ще бъдат затворени

2000
Министерство на външните работи Снимка: Румяна Тонева

През следващите дни се очакват обилни снеговалежи, поледици и рязко застудяване в 24 южни и североизточни щати на САЩ, очаква се голям брой летища да бъдат затворени, което ще доведе до отмяна или съществени закъснения на множество полети. Това съобщава Министерството на външните работи на своя сайт.

Вероятни са и сериозни затруднения в трафика в градовете и по магистрали и главни пътища, прекъсвания на електроснабдяването и повишен риск от материални щети.

МВнР съветва българските граждани, пребиваващи или планиращи пътувания до засегнатите щати, да се осведомяват (чрез сайтовете: Plan Ahead for Disasters | Ready.gov, Winter Storm Preparedness & Blizzard Safety | Red Cross или други) редовно за метеорологичната и пътната обстановка и да проверяват статуса на предстоящите полети, включително да предвиждат повече време за летищен трансфер. Изключително важно е да бъдат стриктно следвани инструкциите и препоръките на местните власти, посочват от външното ни министерство.

Министерство на външните работи Снимка: Румяна Тонева

