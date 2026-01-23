ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бруклин Бекъм обмисля да напише книга за драмите в...

Румънският външен министър: Европа трябва да преосмисли отношенията си със САЩ, за да оцелее

Оана Цою

Европа трябва да преосмисли отношенията си със Съединените щати на Доналд Тръмп, за да оцелее, заяви в интервю за СиЕнЕн румънският външен министър Оана Цою. В ефир тя изрази мнение, че старият начин на функциониране на трансатлантическото партньорство вече не действа и европейските лидери са разбрали това.

„Макар Европа да не може да се откъсне от САЩ, за да гарантира сигурността си, отношенията вече не могат да се поддържат чрез носталгия, а чрез конкретни решения. Нужен е нов път на сътрудничество. Не можем да разчитаме, че начинът, по който сме изградили нашето партньорство и сътрудничество в миналото, представлява бъдещето", допълни Цою.

Същевременно външният министър на Румъния приветства решението на Доналд Тръмп да се откаже от обявените допълнителни мита срещу осем европейски държави, съобщава БТА.

„Бизнес общността е доволна, че президентът Тръмп не продължава с предложенията си за налагане на мита на европейските страни. В европейски мащаб ни е ясно, че трябва да отговорим заедно на тези проблеми, като се има предвид, че имаме общ пазар. Поотделно всеки от нас има ограничена преговорна сила. Фактът, че имаме над 1,3 милиарда долара търговия и инвестиции в трансатлантическите отношения, представлява елемент, който ще позволи на отношенията да останат силни. Не съм сред европейските лидери, които вярват, че трябва да се дистанцираме от САЩ или че може да има проспериращо бъдеще, гарантиращо сигурност, без трансатлантически отношения", подчерта Оана Цою.

Оана Цою

