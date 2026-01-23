Орбан за Зеленски: Човек в отчайващо положение, не бих подкрепил военните му усилия

Унгарският премиер Виктор Орбан разкритикува украинския президент Володимир Зеленски, като го определи като "човек в отчайващо положение, чиито военни усилия" не би подкрепил, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че по този начин Орбан е засилил антиукраинската си реторика преди ключовите избори в Унгария през април тази година.

На фона на стагнацията на унгарската икономика и на изоставането на партията на унгарския премиер ФИДЕС от основната опозиционна сила - ТИСА, в повечето социологически проучвания, унгарският премиер определи предстоящите парламентарни избори на 12 април като избор между войната и мира, заявявайки същевременно, че Украйна не заслужава финансова помощ.

"Вие сте човек в отчайващо положение и за четвърта поредна година сте неспособен или не желаете да сложите край на тази война, въпреки че президентът на Съединените щати ви помогна всячески да го сторите", написа Орбан във "Фейсбук", където директно се обърна към украинския президент. "Следователно, колкото и да ме ласкаете, няма да можем да подкрепим военните ви усилия", допълни унгарският премиер.

Вчера Зеленски разкритикува Европа за това, че тя представлява "раздробен калейдоскоп от малки и средни сили", на които им липсва смелостта да действат решително, и които са изправени пред мрачно бъдеще освен ако не се противопоставят на САЩ и Русия.

Орбан, които запази близки отношения с Москва и с руския президент Владимир Путин, се опита да свърже лидера на унгарската опозиция Петер Мадяр с Брюксел и Украйна и обвини Киев, че желае промени в правителството.

"Украинците ще бъдат активни участници в унгарската предизборна кампания, тъй като имат пряк интерес от ново правителство в Унгария", заяви Орбан на пресконференция в Брюксел тази сутрин.

Унгарският премиер каза още, че неговото правителство ще инициира "национална петиция", която унгарските граждани могат да подпишат, за да "кажат на Брюксел, че унгарците няма да плащат за Украйна."

Това обещание е насочено към избиратели в провинциалните райони на Унгария и се вписва в посланията на предишни негови предизборни кампании, които бяха насочени срещу миграцията, посочва Ройтерс.

От своя страна, Петер Мадяр заяви, че партията му ТИСА се застъпва за мир в Украйна, отхвърля задължителната военна служба и не би подкрепила ескалация на конфликта в Украйна.