Карни отвърна на Тръмп: Канада процъфтява благодарение на своите ценности

Канадският премиер Марк Карни отговори на коментара на американския президент Доналд Тръмп, че „Канада живее благодарение на Съединените щати", съобщава ABC News.

"Канада процъфтява благодарение на своите ценности", заяви Карни. Той добави, че Канада може да покаже на света, че бъдещето не е задължително автократично.

На Световния икономически форум в Давос Карни осъди принудата от страна на големите сили спрямо по-малките държави, без да споменава името на Доналд Тръмп.

След завръщането си в Канада премиерът отговори директно на Тръмп, като се позова на неговите изказвания в Давос.

„Канада живее благодарение на Съединените щати", каза Тръмп. „Запомни това, Марк, следващия път, когато правиш своите изявления."

„Канада не живее благодарение на Съединените щати. Канада процъфтява, защото сме канадци", отвърна Карни на 22 януари. Той заяви, че Канада и САЩ са изградили забележително партньорство в областта на икономиката, сигурността и богатия културен обмен.

По-късно Тръмп отмени поканата си към Карни да се присъедини към неговия Съвет на мира.

„Уважаеми министър-председателю Карни: Моля, приемете това писмо като уведомление, че Съветът на мира оттегля поканата си към Вас във връзка с участието на Канада в това, което ще бъде най-престижният съвет на лидери, създаван някога", написа Тръмп в социалните мрежи.

Карни напусна Давос, преди Тръмп да учреди Съвета на мира, за да оглави усилията за поддържане на примирие във войната между Израел и „Хамас".

Тръмп неведнъж е говорил за превръщането на Канада в 51-вия щат и тази седмица публикува обработено изображение на карта на САЩ, в която влизат Канада, Гренландия, Венецуела и Куба като част от територията на Щатите.

В реч пред правителствено заседание в Квебек Карни заяви, че верността към канадските ценности е ключова за запазването на суверенитета на страната.

„Можем да покажем, че е възможен и друг път, че дъгата на историята не е предопределена да се изкриви към авторитаризъм и изключване, тя все още може да се огъне към прогрес и справедливост", каза Карни.

Канада е пощадена от най-тежките последици от митата на Тръмп благодарение на търговското споразумение между Канада, САЩ и Мексико, но тази година предстои задължителен преглед на договора.