Кремъл: Добре известната ни позиция е, че украинската армия трябва да напусне Донбас

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Преди тристранните преговори по въпросите на сигурността в Абу Даби говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че добре известната позиция на Москва е, че украинската армия трябва да напусне цялата територия на Донбас, но отказа да влезе в подробности относно преговорите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Добре известно е, че позицията на Русия е, че Украйна и украинските въоръжени сили трябва да напуснат територията на Донбас, те трябва да се оттеглят оттам. Това е много важно условие", заяви Песков.

