САЩ официално напуснаха Световната здравна организация

САЩ официално се оттеглиха от Световната здравна организация (СЗО). Така агенцията на ООН остана без един от най-големите си донори.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за оттеглянето преди година, като разкритикува организацията, че по време на пандемията от Covid-19 е била твърде ориентирана към Китай, припомня Би Би Си.

"Взехме решението, заради неправилното управление на пандемията от страна на СЗО и невъзможността ѝ да се реформира и политическото влияние от страна на държави членки", заявиха от здравното министерство на САЩ.

СЗО отхвърли тези твърдения, а генералният директор Тедрос Адханом Гебрейесус заяви, че оттеглянето е загуба както за САЩ, така и за света. Организацията посочи усилията си в борбата срещу полиомиелита, ХИВ/СПИН, както и международния договор за контрол на тютюна.

След пандемията държавите членки на СЗО работиха по създаването на международен договор за пандемиите, целящ предотвратяване, подготовка и реакция при бъдещи пандемии, включително по-справедливо разпределение на ваксини и лекарства.

Договорът бе окончателно приет през април миналата година от всички членове на СЗО, с изключение на САЩ.

Вашингтон традиционно е един от най-големите донори на СЗО, но не е платил членските си вноски за 2024 и 2025 г. Това доведе да масови съкращения в организацията.

Въпреки че юристите на СЗО смятат, че САЩ са длъжни да платят натрупаните задължения - 260 милиона долара, Вашингтон заяви, че не вижда основание да го направи.

Правителството съобщи, че всякакво финансиране от страна на САЩ към СЗО е прекратено, американски служители и подизпълнители са изтеглени от централата в Женева и от офисите по света, а стотици форми на сътрудничество са спрени или прекратени.

„СЗО опетни и обезцени всичко, което Америка е направила за нея", се казва в съвместно изявление на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди и държавния секретар Марко Рубио.

„Занапред ангажиментът на САЩ към СЗО ще бъде строго ограничен до изпълнението на оттеглянето и до защитата на здравето и безопасността на американския народ", допълват те.

След като Тръмп подписа заповедта за оттегляне в началото на втория си мандат, СЗО заяви, че се надява САЩ да преразгледат решението си и подчерта, че СЗО и САЩ са спасили безброй животи и са защитили американците и всички хора по света от здравни заплахи.